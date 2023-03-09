Рога сайги на 6 млрд тенге изъяли в Атырау (видео)

Рога. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полтонны рогов сайги изъяли полицейские в Атырау - сумма причиненного ущерба превысила 6,2 млрд тенге, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

В ходе осмотра одного из жилых домов, расположенных в микрорайоне Береке, выявлено 2421 рогов сайги. Общий вес изъятых рогов составил свыше 500 кг.

По данному факту стражами порядка были задержаны несколько человек 1991, 1987 и 1986 годов рождения.

Согласно оценке, сумма причиненного ущерба составила более 6,2 млрд тенге.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК, проводится досудебное расследование.

Отметим, согласно данной статье, незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012222-roga-saygi-na-6-mlrd-tenge-izyali-v-atyrau-video/