Двоих парней на чужой машине задержали полицейские Алматы

Задержанные. Фото: Polisia.kz

Полиция Алматы задержала двоих парней, подозреваемых в попытке угнать чужой автомобиль. Машина стояла в одном из дворов микрорайона Айнабулак, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полицейские южной столицы задержали двоих парней 2000 и 2004 годов рождения. Их подозревают в попытке угона чужого автомобиля ВАЗ. Машина, как сообщается, стояла во дворе одного из домов микрорайона Айнабулак.

"Предполагаемые подозреваемые задержаны сотрудниками отдела криминальной полиции нашего подразделения. Они дали признательные показания в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 188 УК РК. Угнанный транспорт изъят. Устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных эпизодов", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Отмечается, что остальные детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, а также нормами Конституции РК, гарантирующими презумпцию невиновности, разглашению не подлежат.

Согласно части 3 статьи 188 УК РК, кража – тайное хищение чужого имущества – наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Недавно мы сообщали, что уроженца ВКО задержала полиция за угон чужого дорогого автомобиля. Его приговорили к 5 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011959-dvoih-parney-na-chuzhoy-mashine-zaderzhali-politseyskie-almaty/