"Снимавшего" социальный ролик в ТРЦ 18-летнего парня подозревают в мошенничестве

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Полицейские Алматы задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в обмане по меньшей мере четырех человек, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Согласно предварительной информации полицейских, подозреваемый подходил к посетителям в торгово-развлекательных центрах и просил их мобильные телефоны для съемки небольшого социального ролика.

"В числе потерпевших – знакомый фигуранта, у которого он попросил iPhone 11, убедив, что качество съемки – прежде всего. Доверчивые граждане не отказывали просьбе молодого человека. Получив телефоны на руки, парень скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А. 2004 года рождения", – заявил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Сообщается, что на данном этапе следствия не исключена вероятная его причастности к 4 фактам мошенничества. По ним в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК.

Ранее мы писали о задержании в Алматы двух предполагаемых мошенников 19 и 20 лет, которых подозревают в размещении фейковых объявлений.

В статье 190 УК РК дается определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно части 3 данной статьи, правонарушение наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011950-snimavshego-sotsialnyy-rolik-v-trts-18-letnego-parnya-podozrevayut-v-moshennichestve/