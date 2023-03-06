Пенсионерка из Шымкента за день "заработала" почти 7 млн тенге

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Шымкента обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенничества. Женщина надеялась получить жилье по госпрограмме. Об этом сообщается на официальной странице городского ДП в Instagram.

Жительница Шымкента рассказала стражам порядка, что малознакомая женщина обещала ей помощь в приобретении жилья по госпрограмме за пару месяцев. За "услугу" она заплатила 6 млн 650 тыс. тенге.

Однако время шло, но слов своих женщина не сдержала и деньги не вернула. Заявление было зарегистрировано по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую. Ею оказалась 63-летняя пенсионерка, которая ранее работала в нефтяной отрасли.

Кроме того, выяснилось, что она уже была судима за мошенничество. В настоящее время женщину поместили под стражу в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Отметим, что казахстанцы периодически становятся жертвами мошенничества, связанного с обещаниями помощи в получении жилья по государственным программам.

Например, в Алматы задержали жительницу Северо-Казахстанской области. Ее заподозрили в обмане больше 25 человек, ущерб исчислялся миллионами тенге. Женщина обещала помощь с оформлением денежных кредитов в банках второго уровня, приобретением залогового автотранспорта по низкой процентной ставке и говорила о безграничных возможностях в получении квартир по государственной программе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011922-pensionerka-iz-shymkenta-za-den-zarabotala-pochti-7-mln-tenge/