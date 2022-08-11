Жилье по госпрограмме и кредиты: мошенница-универсал орудовала в Алматы

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55-летнюю жительницу Северо-Казахстанской области задержали в Алматы по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

По версии полиции, североказахстанка обманула больше 25 человек, ущерб исчисляется миллионами тенге.

"Гражданка А. была "мастером на все руки": оформление денежных кредитов в банках второго уровня, приобретение залогового автотранспорта по низкой процентной ставке и безграничные возможности в получении квартир по государственной программе. Установлено, что подозреваемая с 2019 года занимается обманом жителей города", – сообщил глава Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

По его словам, суммы задатка, которые просила мошенница у своих жертв, варьировались в зависимости от "услуги". Так, если у покупателя машины она просила 1,1 млн тенге, то в качестве задатка за квартиру – 3,5 млн тенге.

"На данный момент следствием установлено 25 эпизодов. Уголовные дела объединены в одно производство по статье 190 УК РК", – добавил Аухадиев.

Отмечается, что подозреваемая уже имеет судимость за аналогичное преступление: в 2006 году ее приговорили к 8 годам колонии за мошенничество. После отбытия наказания женщина не раз привлекалась к уголовной ответственности, подчеркнули в полиции.

Сейчас проводятся очные ставки и другие следственные действия, направленные на обеспечение полноты производства и установление истины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982664-zhile-po-gosprogramme-i-kredity-moshennitsa-universal-orudovala-v-almaty/