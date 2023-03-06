Оборудование с тысячами SIM-карт, которые могли использовать аферисты, нашли в Алматы
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Алматинские стражи порядка в одной из городских квартир изъяли SIM-box оборудование, которое могло использоваться телефонными мошенниками, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Сообщается, что одно из звеньев телефонного мошенничества вычислили полицейские Алматы совместно с экспертами безопасности "Мобайл телеком сервис".
Специальное оборудование и тысячи телефонных карт располагались на балконе одного из домов в Ауэзовском районе мегаполиса.
"По предварительным данным, 34-летний гражданин М. занимался регистрацией SIM-карт, после чего продавал эти услуги для sms-хаба, находящегося на территории РФ", – заявил замначальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Отмечается, что подозреваемый был задержан. По данным полиции, его действия вычислили во время планового мониторинга сети для выявления несанкционированных программно-аппаратных комплексов, которые используют в мошенничестве.
"В частности, обращено внимание на подозрительную активность по использованию SIM-box машин, которые в последующем могли быть использованы в противоправных целях.
Тысячи SIM-карт различных мобильных операторов, база данных с номерами телефонов и другие различные технические приспособления были изъяты. По данному факту начато досудебное расследование", – сообщил полицейский.
Он также уточнил, что в ходе осмотра квартиры было обнаружено 12 устройств SIM-box с 432 слотами для SIM-карт в активном состоянии.
Как отметили представители МВД, такие устройства также называют SIM-банк или SIM-Array.
Добавим, что SIM-банк, как сообщается на сайте одного из дилеров оборудования, — это устройство агрегации SIM-карт в одном месте.
"Проще говоря, это устройство, в которое физически подключаются SIM-карты, а связь SIM-карты с GSM-шлюзом (устройство, позволяющее переводить телефонный трафик из сетей традиционной телефонии напрямую в сети сотовой связи стандарта GSM – прим. ред.) осуществляется через IP-cеть. Это значит, что GSM-шлюзы могут быть установлены где угодно – даже в разных городах и странах, в то время как сами SIM-карты будут всегда у вас под рукой.
При этом, для оператора связи точкой регистрации SIM-карты будет расположение того шлюза, с которым она сейчас работает, а не действительное ее месторасположение", – объяснили эксперты.
Кроме того, по данным МВД, было изъято около 500 новых SIM-карт, готовых к использованию, предположительно, в мошеннических схемах.
Иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит.
Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- в сфере государственных закупок.
Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011893-oborudovanie-s-tysyachami-sim-kart-kotorye-mogli-ispolzovat-aferisty-nashli-v-almaty/