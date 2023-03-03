Два казахстанца, объявленные в розыск, пытались сбежать в Кыргызстан

Задержанный. Фото: gov.kz

Казахстанца, объявленного в розыск за уголовное преступление, задержали на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщает официальный сайт Погранслужбы КНБ РК.

Как рассказали в ведомстве, 1 марта на пункте пропуска "Айша биби" военнослужащими Департамента Погранслужбы КНБ по Жамбылской области был задержан казахстанец, разыскиваемый за совершение преступления на территории Казахстана.

Днем ранее здесь же военнослужащими пограничного отделения "Сортобе" был задержан еще один казахстанец, объявленный в международный розыск по подозрению в уголовном преступлении. Он также пытался незаконно пересечь госграницу с Кыргызстаном.

Задержанных передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

"Руководством Погранслужбы принято решение о поощрении отличившихся военнослужащих, в том числе солдат срочной службы за проявленные в ходе задержания смелость и профессионализм", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно статье 392 УК РК, умышленное незаконное пересечение государственной границы Казахстана вне пунктов пропуска через госграницу, а равно умышленное незаконное пересечение госграницы РК в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы страны иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Напомним, ранее в Жамбылской области был задержан иностранец без документов, пытавшийся незаконно въехать в Казахстан из Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011716-dva-kazahstantsa-obyavlennye-v-rozysk-pytalis-sbezhat-v-kyrgyzstan/