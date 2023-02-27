Иностранец без документов незаконно пересек границу Казахстана через поля и леса

Деревья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали 30-летнего гражданина Кыргызстана, который незаконно пересек государственную границу Казахстана, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, гражданин Кыргызстана в ходе задержания не имел при себе документов, удостоверяющих его личность.

Стражи порядка проверили его посредством специальной пограничной базы и выяснили, что мужчина не пересекал границу, данных о его заезде на территорию Казахстана нет.

"Установлено, что иностранец госграницу перешел нелегально еще в ноябре истекшего года. Посты обойти ему помог неизвестный мужчина, получивший за услугу "гида-проводника" 500 долларов (примерно 225 тыс. тенге). Задержанный также уточнил, что путь был долгий, он лежал через поля и леса", – рассказал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

В отношении иностранца начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 УК РК, согласно которой умышленное незаконное пересечение государственной границы Казахстана вне пунктов пропуска через госграницу, а равно умышленное незаконное пересечение госграницы РК в указанных пунктах, совершенное по подложным документам или с обманным использованием действительных документов третьих лиц, а равно с нарушением установленного порядка, наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо лишением свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы страны иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Ранее сотрудники КНБ задержали в аэропорту Алматы шестерых граждан Таджикистана с поддельными документами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010987-inostranets-bez-dokumentov-nezakonno-peresek-granitsu-kazahstana-cherez-polya-i-lesa/