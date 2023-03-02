24-летний парень проехал на Porsche по "встречке" в Алматы

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские города Алматы направили в суд дело 24-летнего жителя Туркестанской области, который ехал по мегаполису по встречной полосе, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в местной полицейской службе, противоправные действия гражданина Р., 1999 года рождения, были запечатлены на камеру телефона, а соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Факт грубого нарушения был выявлен в ходе мониторинга интернет-пространства. Принятыми мерами правонарушитель задержан. Следуя на автомашине Porsche по улице Момышулы в южном направлении, водитель выехал на полосу встречного движения", – объяснил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Отмечается, что в отношении гражданина Р. был составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

"Материал производства для принятия решения направлен в суд", – добавил полицейский.

Подчеркнем, что, как указывается в статье 596 КоАП РК, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения влечет штраф в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

При этом нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней также влекут штраф в размере 15 МРП.

Согласно третьей части данной статьи выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Кроме того, отмечается, что действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге).

Действие же, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011535-24-letniy-paren-proehal-na-porsche-po-vstrechke-v-almaty/