Свыше 20 офисов ограбили в Алматы: задержаны двое подозреваемых

Парень в комнате. Иллюстративное фото: pexels.com

Криминальная полиция Алматы задержала двух молодых парней, подозревающихся в 21 краже по городу. По версии полиции, оба орудовали там, где было людно, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Полиция Алматы задержала двоих парней – гражданина С. 1997 года рождения, гражданина Ы. 1997 года рождения.

"По предварительным данным, орудовала пара в основном в местах общепита, салонах красоты, медицинских центрах и спортивных залах. Словом, там, где людно: можно незаметно совершить кражу и затеряться в массе людей", – уточнил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

К примеру, молодых людей подозревают в краже 80 тысяч тенге в раздевалке, принадлежащих посетителю спортивного стадиона. Другой случай – свой телефон потеряла клиент караоке-бара. Ущерб она оценила в 370 тысяч тенге.

"Кражи предполагаемыми подозреваемыми также были совершены и в частном секторе, в Алатауском районе: путем свободного доступа они похищали материальные ценности", – сказал Аханов.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Иная информация по уголовному делу, согласно требованиям Конституции РК и статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Подозреваемые. Фото: Polisia.kz

В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Ранее мы писали о задержании алматинскими полицейскими трех женщин, подозреваемых в карманных кражах, которые происходили в ночных клубах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011528-svyshe-20-ofisov-ograbili-v-almaty-zaderzhany-dvoe-podozrevaemyh/