Пистолет-пулемет времен Второй мировой войны нашли у жителя Амолинской области

Пистолет-пулемет. Фото: t.me/police_of_kz

Полицейские Акмолинской области нашли в доме жителя Щучинска пистолет-пулемет времен Второй мировой войны, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"В доме 58-летнего мужчины обнаружен пистолет-пулемет Шпагина, 1944 года выпуска, калибра 7,62", – говорится в сообщении.

По словам мужчины, раритетное оружие он нашел в феврале на территории бывшего пункта приема металла.

Стражи порядка проверили оружие и установили, что оно не значится в базе данных по учетам "Зарегистрированное оружие" и "криминальное оружие". Назначена баллистическая экспертиза.

По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК.

Добавим, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее КНБ провел спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия в Алматы. Были задержаны предполагаемый организатор и его пособники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011482-pistolet-pulemet-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-nashli-u-zhitelya-amolinskoy-oblasti/