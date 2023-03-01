Мужчины жарили шашлык на балконе многоэтажки в Актау

Двое мужчин на балконе. Кадр из видео: lada.kz

Жители одной из новостроек города Актау решили пожарить шашлык прямо у себя на балконе. Теперь им грозит штраф сразу по нескольким статьям КоАП РК, передает издание Lada.kz.

Очевидцы сняли на видео двоих мужчин, которые жарили шашлык прямо на балконе многоэтажки. Это возмутило их соседей, которые отметили, что своими действиями мужчины подвергли себя и других жителей опасности.

Позже в Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что участковые инспекторы составили на мужчин протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".

В свою очередь, старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, главный специалист управления по ЧС Актау, рассказал, что мужчина нарушил правила пожарной безопасности, разведя огонь в целях приготовления шашлыка на балконе жилого дома.

"На него был составлен протокол по статье 410 КоАП РК "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами". Он полностью признал свою вину", – добавил Максат Шапхатов.

Добавим, что согласно статье 410 КоАП РК, нарушение или невыполнение в организациях, зданиях, сооружениях, строениях, жилых домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на технологических установках, оборудовании, агрегатах и ином имуществе требований пожарной безопасности, установленных законодательством РК, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге).

При этом, в части 1 статьи 505 КоАП РК указывается, что нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего кодекса, влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (69 000 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011401-muzhchiny-zharili-shashlyk-na-balkone-mnogoetazhki-v-aktau-video/