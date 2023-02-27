Контрабанда зерна из России: Генпрокуратура сняла обвинение с трех бизнесменов

Зерно. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генеральная прокуратура сняла обвинение в создании и руководстве ОПГ с трех предпринимателей, которых подозревают в контрабанде зерна, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, в некоторых случаях бизнесменам, проходящим подозреваемыми по делам об экономических преступлениях, дополнительно вменяется совершение преступления в составе организованной группы.

Так случилось и с тремя казахстанскими предпринимателями, которых обвинили в причинении имущественного ущерба по статье 195 части 4 УК РК, поскольку они закупали пшеницу в России, а затем незаконно экспортировали за рубеж под видом казахстанского зерна.

В Генпрокуратуре пояснили, что при наличии лишь экономического состава преступления предприниматели не были бы арестованы. Однако, помимо экономического преступления, им также вменяли статью 262 УК РК - создание и руководство ОПГ. Именно эта статья стала основанием для заключения бизнесменов под стражу.

"Мы посчитали, что подозрение в создании ОПГ вменено необоснованно, так как для этого необходимы ряд признаков в виде более высокой организованности и устойчивости.

Сами по себе рабочие отношения между руководством и подчиненными не могут быть признаны как создание и участие в преступной группе", – пояснил прокурор Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Данияр Ахимбеков.

В связи с этим уголовное преследование в отношении бизнесменов по статье 262 УК РК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. В итоге всех троих поместили под домашний арест, их все еще обвиняют в экономическом преступлении.

"Расследование по факту причинения имущественного ущерба интересам государства продолжается", – добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе в АФМ заявили, что выявили схему серого эксперта зерна на севере Казахстана. Тогда сообщалось, что одно из ТОО с 2021 по 2022 год экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно на сумму более 1 млрд тенге.

Добавим также, что, согласно статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 2 этой же статьи, участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

При этом в примечаниях к статье указано, что лицо, добровольно прекратившее участие в преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010954-kontrabanda-zerna-iz-rossii-genprokuratura-snyala-obvinenie-s-treh-biznesmenov/