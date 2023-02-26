Таксист оставил женщин с детьми в непогоду на перевале в Алматинской области

Спасенные люди со спасателем. Фото: ДЧС Алматинской области

В Алматинской области сотрудники ДЧС спасли двух женщин и четверых детей, которых неизвестный таксист оставил на перевале в непогоду, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 26 февраля.

Как рассказали в ДЧС, на трассе Конаев-Баканас к спасателям Конаева обратился водитель Mitsubishi. По словам мужчины, по пути в село Баканас на перевале Малайсары он взял в машину двух женщин и четверых детей, младшему из которых всего два года. Все они стояли на безлюдной дороге под дождем и снегом.

Выяснилось, что другой таксист не довез их до места назначения и оставил на перевале в непогоду.

Спасатели на спецтранспорте забрали женщин с детьми, предоставили им ночлег и питание. Утром они благополучно направились домой.

Отметим, что в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за оставление человека в опасности.

Так, согласно статье 119 УК РК, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до 100 МРП (345 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лицу, оставленному без помощи, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если оставление лица в опасности повлекло смерть этого лица, виновному грозит до 3 лет ограничения или лишения свободы. Смерть двух и более лиц в таком случае может повлечь наказание в виде 5 лет ограничения или лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010900-taksist-ostavil-zhenschin-s-detmi-v-nepogodu-na-perevale-v-almatinskoy-oblasti/