Предполагаемого участника ОПГ задержали в Туркестанской области

Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

Полицейские Туркестанской области задержали трех мужчин, подозреваемых в избиении и похищении лошади. Одного из задержанных также подозревают в участии в ОПГ, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестные избили ее сына и, угрожая оружием, самовольно забрали лошадь стоимостью 3 млн тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Тюлькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы", – говорится в сообщении ведомства.

Лошадь также изъяли у подозреваемых в качестве вещественного доказательства и вернули законному владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 389 УК РК, согласно которой, самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе задержали двух подозреваемых в вымогательстве. Потерпевший сообщил полицейским, что у него отобрали 2 млн тенге и машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010869-predpolagaemogo-uchastnika-opg-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti/