Иностранец более 20 лет жил без документов в Казахстане, обзавелся семьей и 5 детьми

Иностранец и полицейский. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Гражданин Узбекистана более 20 лет проживал без документов в Казахстане. За это время мужчина создал семью, в которой родились пятеро детей, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

Как пояснили в ведомстве, гражданин Узбекистана 1951 года рождения прибыл в Казахстан в 2000-х годах, создал семью с казахстанкой, у них родились пятеро детей.

По словам самого 72-летнего иностранца, в те годы он пытался оформить документы, но не закончил процесс.

"Сотрудниками отдела миграционной полиции УП Атырау в Посольство Республики Узбекистан в Актау направлен перечень соответствующих документов для возвращения на родину с установлением личности иностранца", - сообщили в МВД.

Согласно Закону РК "О миграции населения" незаконная иммиграция - это въезд в Республику Казахстан и пребывание иностранцев или лиц без гражданства с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда и пребывания, а также транзитного проезда по территории страны.

Незаконный иммигрант - иностранец или лицо без гражданства, въехавшие и пребывающие в Республике Казахстан с нарушением законодательства, регулирующего порядок въезда и пребывания, а также транзитного проезда по территории страны.

Иммиграция - въезд иностранцев или лиц без гражданства в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания.

Как указывается в Законе РК "О правовом положении иностранцев", иностранцами в Республике Казахстан признаются лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства.

Лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и не имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, признаются лицами без гражданства.

Постоянно проживающими в Республике Казахстан признаются иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в порядке, определяемом МВД РК.

Иностранец может быть выдворен за пределы Казахстана:

а) если его действия противоречат интересам обеспечения государственной безопасности или охраны общественного порядка;

б) если это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан Республики Казахстан и других лиц;

в) если он нарушил законодательство Республики Казахстан;

г) в случае признания брака недействительным в порядке, установленном законодательными актами, если заключение брака с гражданином Республики Казахстан явилось основанием для оставления его на постоянное место жительства в Республике Казахстан.

Решение о выдворении принимается судом. Иностранец обязан покинуть страну в срок, указанный в этом решении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010539-inostranets-bolee-20-let-zhil-bez-dokumentov-v-kazahstane-obzavelsya-semey-i-5-detmi/