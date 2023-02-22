Школьница из Уральска лишилась смартфона, доверившись "педагогу"

Женщина в белой куртке. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

У школьницы из Уральска обманным путем забрали телефон. Инцидент произошел в одной из школ города. Подозреваемую задержали, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Западной-Казахстанской области.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из школ Уральска. Подозреваемая, по версии следствия, представилась пострадавшей педагогом.

"Женщина зашла в школу через заднюю дверь и, представившись педагогом, потребовала у одной из учениц отдать ее телефон. Она уверила, что в школу приехала комиссия и у всех учеников на время необходимо изъять телефоны и после отъезда комиссии гаджеты будут возвращены ученикам", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемую. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

На кадрах, опубликованных полицией, – женщина в белой куртке, попавшая на установленные в школе видеокамеры.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Минимальное наказание за данное правонарушение – конфискация имущества, а также:

штраф в размере до тысячи МРП;

либо исправительные работы в том же размере;

либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничение свободы на срок до двух лет;

либо лишение свободы на тот же срок.

Максимальное наказание за данное правонарушение – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010469-shkolnitsa-iz-uralska-lishilas-smartfona-doverivshis-pedagogu/