Высокоточный карабин за 10 млн тенге нашли в тайнике в Алматинской области (видео)

Найденное оружие. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские Алматинской области обнаружили схрон с редким высокоточным карабином за 10 млн тенге, который числился похищенным с момента январских событий. Кроме него в тайнике было и другое оружие, сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

17 февраля сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области обнаружили в поселке Каргалы тайник с оружием и боеприпасами.

"В ходе осмотра изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что, по предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге. Оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина "Корган" во время январских событий.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК.

Добавим, что в части 2 статьи 287 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010315-vysokotochnyy-karabin-za-10-mln-tenge-nashli-v-taynike-v-almatinskoy-oblasti-video/