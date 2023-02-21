Казахстанец задолжал кредиторам 8 млн тенге и пустился в бега

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские Восточно-Казахстанской области нашли мужчину, задолжавшего кредиторам 8 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что 20 февраля в Восточном Казахстане стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант".

В этот период стражи порядка проводят разъяснительную работу по соблюдению требований Закона "О миграции населения" и напоминают о необходимости информирования о заселившихся иностранцах.

Кроме того, сотрудники миграционной службы продолжают розыск должников и злостных неплательщиков алиментов.

Так, правоохранители установили местонахождение разыскиваемого, который задолжал одному из банков более 8 миллионов тенге.

Как выяснилось, мужчина четыре месяца уклонялся от уплаты и скрывался от судебных приставов. В настоящее время сведения о нем переданы в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности.

Напомним, ранее в отдел миграционной службы УП Усть-Каменогорска поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск 47-летней неплательщицы долгов.

Более пяти лет женщина имела задолженность в размере свыше 6 млн тенге перед банком. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили ее местонахождение. Выяснилось, что она сменила номер телефона и адрес проживания, переехав в другой город. Взысканием долга занялись судебные исполнители.

Согласно ст.33 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" при неисполнении физическим лицом, руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, которые являются должниками, требований на сумму более 40 МРП, содержащихся в исполнительном документе, а также при неисполнении более трех месяцев исполнительных документов о взыскании периодических платежей, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из страны.

При этом временное ограничение на выезд будет отменено, как только прекратится исполнительное производство, будет взыскана исполнительская санкция, расходы по исполнению, пени и сумма оплаты деятельности частного судебного исполнителя.

В Казахстане существует Единый реестр должников, который формируется и ведется посредством автоматизированной информационной системы по исполнительному производству. Сведения туда направляются судебными исполнителями в течение трех рабочих дней после возбуждения исполнительного производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010247-kazahstanets-zadolzhal-kreditoram-8-mln-tenge-i-pustilsya-v-bega/