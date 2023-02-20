Набросился сзади: астанчанка обвинила мужчину в нападении во дворе дома

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны сообщила полиции, что неизвестный мужчина напал на нее во дворе дома. Полицейские изучили видеозаписи с камер и задержали подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию в 00:35 поступило сообщение от 47-летней женщины. Она сообщила, что во дворе дома по проспекту Туран на нее из хулиганских побуждений сзади набросился неизвестный мужчина.

"На место происшествия незамедлительно были направлены патрульные наряды и следственно-оперативная группа. Полицейские обошли местность, изучили материалы с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Вскоре полиция установила подозреваемого - 30-летнего мужчину. Он, как сообщается, признался, что в момент нападения был пьян.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК “Хулиганство”, проверяется причастность установленного к другим аналогичным правонарушениям на территории Астаны.

Также от потерпевшей поступило письмо, в котором она выразила благодарность сотрудникам полиции района “Есиль” за оперативность и установление личности виновника.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганством считается особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Максимальное наказание за данное правонарушение - ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010094-nabrosilsya-szadi-astanchanka-obvinila-muzhchinu-v-napadenii-vo-dvore-doma/