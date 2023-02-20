Кто чаще всего совершает преступления в Казахстане, рассказали в МВД

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, кто чаще всего в Казахстане совершает преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Шугыла Турлыбек представила результаты анализа преступности в стране.

"80% преступников безработные, 33% преступников ранее судимые, 50% преступлений против личности совершены в алкогольном и наркотическом опьянении, каждый второй несовершеннолетний правонарушитель не учился и не работал, 51% преступлений в мегаполисах совершаются приезжими", - отметила она.

Спикер добавила, что только "силовыми" мерами при помощи одной полиции проблемы совершения уголовных правонарушений не решить, так как на ее уровень влияют социальные, экономические, географические, миграционные, природные, культурные, демографические и другие факторы.

Отметим, что согласно статье 10 УК РК, уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки.

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы или лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010057-kto-chasche-vsego-sovershaet-prestupleniya-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/