Предполагаемых скотокрадов задержали в ЗКО

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В четверг, 16 февраля, недалеко от поселка Серебряково близ Уральска были задержаны два казахстанца, которых подозревают в серийных кражах скота, сообщает официальный Telegram-канал Polisia.kz.

Сообщается, что задержанные 1990 и 1987 годов рождения.

При задержании в салоне их автомобиля правоохранители обнаружили тушу одного животного, относящегося к крупному рогатому скоту, в разделанном виде, топор, аркан и 3 ножа.

"Животное они похитили в ночь на 16 февраля из сарая в поселке Илбишин Акжаикского района.

При проверке установлена их причастность к еще 5 ранее совершенным фактам скотокрадств на территории Акжаикского, Байтерекского и Теректинского районов", - заявили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 -1 ч.3 УК РК "Скотокрадство". Подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее сообщалось, что в Астане задержали предполагаемую преступную группу из шести человек. По версии полиции, они занимались кражами силовых кабелей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009913-predpolagaemyh-skotokradov-zaderzhali-v-zko/