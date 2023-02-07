"Готовились тщательно": предполагаемую преступную группу задержали в Астане (видео)

Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Шестерых казахстанцев задержали полицейские Астаны. По версии полиции, мужчины занимались кражами силового кабеля на левобережье столицы, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что задержанные являются жителями Акмолинской и Жамбылской областей, трое из них уже имеют судимости.

Как установило следствие, все они близко знакомы между собой.

"К преступлению злоумышленники готовились тщательно, спланировав действия, у каждого были свои роли. Чтобы не вызывать подозрение, двое из них надевали специальные защитные комбинезоны и спускались в туннель.

В это время сообщники ждали команду по рации. Когда все было готово, подъезжали на автомашине Mitsubishi Delica и увозили краденное. Добычу они сдавали в пункт приема металлолома", – рассказали правоохранители.

В ходе ОПМ полицейские изъяли из пункта приема металлов 1 115 кг медного кабеля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража".

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. К этому часу доказана их причастность к трем эпизодам краж.

"Краденое имущество изъято. Сумма ущерба устанавливается", – добавили в полиции.

Правоохранители напоминают, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. С целью перекрытия мест сбыта похищенного имущества на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008306-gotovilis-tschatelno-predpolagaemuyu-prestupnuyu-gruppu-zaderzhali-v-astane-video/