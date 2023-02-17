Жительница Шымкента продала дом и отдала малознакомому мужчине 14 млн тенге

Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Шымкента стала жертвой мошенничества. Пенсионерка продала свой дом и отдала малознакомому мужчине 14 млн тенге. Об этом сообщается на официальной странице ДП города в Instagram.

В управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница и рассказала, что малознакомый мужчина обещал ей помощь с оформлением кредита на сумму 480 тыс. тенге. После чего он, войдя в доверие, присвоил 14 млн тенге от продажи ее дома.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на территории Шымкента. Им оказался 36-летний житель Павлодара.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Ранее сообщалось, что пожилая алматинка, поверив телефонным мошенникам, продала машину, четырехкомнатную квартиру, оформила на себя крупный кредит и отдала все деньги аферистам. Общая сумма ущерба составила почти 41 миллион тенге. Пенсионерка следовала указаниям злоумышленников, ни с кем не посоветовавшись. О продаже имущества не знала даже ее единственная дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009863-zhitelnitsa-shymkenta-prodala-dom-i-otdala-maloznakomomu-muzhchine-14-mln-tenge/