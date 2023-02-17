Мужчина нашел самородки золота в ВКО

Самородок золота. Иллюстративное фото: pixabay.com

Девять самородков золота нашел на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области житель Усть-Каменогорска. Его привлекли к суду за незаконную добычу драгоценных металлов, передает YK-news.kz.

Дело в отношении жителя Усть-Каменогорска по ч.1 ст.295-1 УК РК (Незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы) рассматривал Уланский районный суд.

"3 сентября 2022 года мужчина находился на участке "Алтынбастау" Бозанбайского сельского округа Уланского района, где без разрешительных документов с применением металлоискателя производил поисковые работы по обнаружению драгоценных металлов. В ходе поиска незаконно добыл 9 самородков золота", - рассказали в суде.

В итоге подсудимый был признан виновным, ему назначили штраф в размере 40 МРП (122 520 тенге).

Приговор не вступил в законную силу. Известно, что дело поступило на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Справочно: самородок - при­род­ное круп­ное обо­соб­ле­ние од­но­го из са­мо­род­ных ме­тал­лов (зо­ло­та, се­реб­ра, ме­ди, пла­ти­ны и др.), зна­чи­тель­но пре­вы­шаю­щее по ве­ли­чи­не сред­ние раз­ме­ры час­тиц то­го же ме­тал­ла в ме­сто­ро­ж­де­ни­ях. Мас­са самородка, как пра­ви­ло, составляет 1 грамм, из­ред­ка дос­ти­га­ет де­сят­ков ки­ло­граммов (зо­ло­то) или со­тен тонн (медь).

Основная часть самородков об­ра­зо­ва­лась в про­цес­се ру­до­об­ра­зо­ва­ния из гид­ро­тер­маль­ных рас­тво­ров. Они так­же встре­ча­ют­ся в зо­нах окис­ле­ния руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, маг­ма­тических по­ро­дах, на­ка­п­ли­ва­ют­ся в рос­сы­пях. Не­ред­ко яв­ля­ют­ся цен­ным кол­лек­ци­он­ным ма­те­риа­лом, хра­ня­щим­ся в му­зе­ях и ча­ст­ных кол­лек­ци­ях.

Согласно ч.1 ст.295-1 УК РК незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По информации официального сайта акимата, Уланский район расположен в центральной части Восточно-Казахстанской области, он был образован в 1928 году. Площадь территории составляет 9,63 тыс. кв. км.

Климат района резко континентальный, с большой амплитудой суточных, сезонных и среднегодовых колебаний температуры воздуха. В природно-климатическом отношении район является уникальным, в нем соседствуют степной, пустынный и горно-таежный ландшафты.

Административный центр - поселок Касыма Кайсенова, который расположен в 10 километрах от Усть-Каменогорска. Численность населения составляет 38,6 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009791-muzhchina-nashel-samorodki-zolota-v-vko/