Мужчина нашел самородки золота в ВКО
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Девять самородков золота нашел на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области житель Усть-Каменогорска. Его привлекли к суду за незаконную добычу драгоценных металлов, передает YK-news.kz.
Дело в отношении жителя Усть-Каменогорска по ч.1 ст.295-1 УК РК (Незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы) рассматривал Уланский районный суд.
"3 сентября 2022 года мужчина находился на участке "Алтынбастау" Бозанбайского сельского округа Уланского района, где без разрешительных документов с применением металлоискателя производил поисковые работы по обнаружению драгоценных металлов. В ходе поиска незаконно добыл 9 самородков золота", - рассказали в суде.
В итоге подсудимый был признан виновным, ему назначили штраф в размере 40 МРП (122 520 тенге).
Приговор не вступил в законную силу. Известно, что дело поступило на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Справочно: самородок - природное крупное обособление одного из самородных металлов (золота, серебра, меди, платины и др.), значительно превышающее по величине средние размеры частиц того же металла в месторождениях. Масса самородка, как правило, составляет 1 грамм, изредка достигает десятков килограммов (золото) или сотен тонн (медь).
Основная часть самородков образовалась в процессе рудообразования из гидротермальных растворов. Они также встречаются в зонах окисления рудных месторождений, магматических породах, накапливаются в россыпях. Нередко являются ценным коллекционным материалом, хранящимся в музеях и частных коллекциях.
Согласно ч.1 ст.295-1 УК РК незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По информации официального сайта акимата, Уланский район расположен в центральной части Восточно-Казахстанской области, он был образован в 1928 году. Площадь территории составляет 9,63 тыс. кв. км.
Климат района резко континентальный, с большой амплитудой суточных, сезонных и среднегодовых колебаний температуры воздуха. В природно-климатическом отношении район является уникальным, в нем соседствуют степной, пустынный и горно-таежный ландшафты.
Административный центр - поселок Касыма Кайсенова, который расположен в 10 километрах от Усть-Каменогорска. Численность населения составляет 38,6 тысяч человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009791-muzhchina-nashel-samorodki-zolota-v-vko/