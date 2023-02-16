Алматинцы дали незнакомцу телефон для "важного звонка" и пожалели об этом

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы полицейские задержали молодого человека, который, по версии следствия, просил у горожан телефон для "важного звонка" и убегал, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как предполагает следствие, подозреваемый, моделируя неоднозначную ситуацию, просил телефон у прохожих, чтобы сделать "важный звонок".

"Сердобольные люди не отказывали в столь простой просьбе, а фигурант после получения устройства просто убегал с ним. Сейчас уже установлена причастность задержанного к 5 таким аферам", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

По информации ведомства, по данному делу в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Минимальное наказание по данной статье – штраф в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009712-almatintsy-dali-neznakomtsu-telefon-dlya-vazhnogo-zvonka-i-pozhaleli-ob-etom/