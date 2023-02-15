Казахстанцев обманули на миллион тенге, обещая горящие путевки в Мекку

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жители Абайской области потеряли деньги в надежде купить горящие путевки в Мекку. Подозреваемый в мошенничестве уже задержан полицейскими, об этом сообщается на официальном медиаресурсе МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, обращения жителей области, которые перевели деньги на счет недобросовестного турагентства, начали поступать еще в начале года.

"Предприимчивый мошенник обзванивал граждан, представляясь сотрудником турагентства, предлагал горящие путевки в Мекку. Для придания видимости серьезного ресурса, мошенник направлял договор возмездного оказания услуг и лист бронирования. Люди платили, но в долгожданную поездку так никто и не отправился. После получения денег мужчина переставал выходить на связь", - рассказали полицейские.

По данным стражей порядка, общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 26-летний уроженец Алматинской области.

В настоящее время мужчина водворен в ИВС ДП Туркестанской области.

Стражи порядка устанавливают причастность к аналогичным совершенным преступлениям в других регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009576-kazahstantsev-obmanuli-na-million-tenge-obeschaya-goryaschie-putevki-v-mekku/