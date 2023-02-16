Казахстанцев обманывают в соцсетях от имени известного блогера

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

В социальных сетях распространяется видео, на котором казахстанский блогер Токтарбек Сергазы якобы призывает соотечественников зарабатывать, вступив в некую группу. Однако это фейк, передает Stopfake.kz.

Сам блогер Токтарбек Сергазы на своей странице в Instagram сообщил, что доверять распространяемой рекламе не нужно.

"Любая информация с фейк-аккаунтов с моим участием – это мошенники. Достоверная информация только на этой странице, с галочкой", – написал он, приложив видео, которое сейчас распространяют в Казнете.

Фактчекеры отметили, что, вероятно, мошенники для создания подобного ролика используют технологию дипфейк, которая позволяет как "создать" реалистичный видеопортрет несуществующего человека, так и заменить в видеоролике одного человека на другого.

"В Сети можно найти немало подобных примеров. Так, в рекламе парфюма от Dior вместо Шарлиз Терон появляется Роуэн Аткинсон, а главную роль в культовом "Терминаторе" "играет" не Арнольд Шварценеггер, а Сильвестр Сталлоне", – говорится в материале.

Поэтому фактчекеры призывают не верить призывам вступать в подозрительные группы с целью легкого заработка.

Скриншот: stopfake.kz

"Подобные объявления зачастую носят мошеннический характер, а распространяемое сейчас видео и вовсе является подделкой с использованием лица известного человека", – добавили они.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Как персональные данные оказываются в Сети

Иногда злоумышленникам удается получить ваши данные путем взлома, например, торговых компаний, сервисных центров, даже отелей и перевозчиков. Их ресурсы защищены гораздо хуже, чем банковские. Кроме того, даже взломав аккаунт в социальных сетях или электронную почту, можно узнать очень много, как о человеке, так и о его знакомых.

Некоторые потребители вводят свои данные, номера телефонов и реквизиты карт на страницах фейковых конкурсов, лотерей и опросов или на сайтах-двойниках настоящих финансовых организаций, магазинов и других компаний.

Мошенники могут использовать программное обеспечение для подделки документов и различных уведомлений. Если ваша информация, каким-либо образом попала в руки злоумышленников, они могут сделать поддельное письмо, например, от налоговой и прокуратуры, выслать вам его по электронной почте или через мессенджеры, после чего мошенник будет уже лично звонить, угрожать, шантажировать и предлагать "договориться по-хорошему". Например, вам необходимо будет перечислить определенную сумму на электронный кошелек, после чего ход делу якобы не будет дан.

Отметим, что взятка является уголовным преступлением. Поэтому решать проблемы с ее помощью ни в коем случае нельзя. Кроме того, скорее всего, перевод мошенникам, не поможет вам избавиться от реального штрафа, если таковой существует. Иногда мошенник просто узнает о вашей задолженности, выманивает у вас деньги, а потом пропадает. Штраф или задолженность при этом никуда не денутся.

Правила безопасности по защите персональных данных

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.

Подключите сервис SMS/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ. Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг.

Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009676-kazahstantsev-obmanyvayut-v-sotssetyah-ot-imeni-izvestnogo-blogera/