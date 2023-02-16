Главу департамента МЧС задержали в Атырау

Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Сотрудники Антикоррупционной службы задержали руководителя департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, сообщает издание "Ак Жайык".

Как сообщил на брифинге врио руководителя Антикоррупционной службы по региону, начальник департамента МЧС был задержан еще 10 февраля. Чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК "Получение взятки".

Сумму предполагаемой взятки Сериккалиев озвучивать не стал. По его словам, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины.

Более подробную информацию в Антикоре обещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области должностных лиц в сфере фармацевтического контроля подозревают в систематическом получении взяток. Задержаны руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009595-glavu-departamenta-mchs-zaderzhali-v-atyrau/