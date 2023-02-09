Должностных лиц подозревают в систематическом получении взяток в Алматинской области

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области должностных лиц в сфере фармацевтического контроля подозревают в систематическом получении взяток от субъектов малого бизнеса. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

В ведомстве рассказали, что Антикоррупционной службой по Алматинской области при координации прокуратуры пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля к субъектам малого бизнеса.

"Так, в систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК.

Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", - сообщили в Антикоре.

Здесь добавили, что работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается.

Как отмечается на официальном сайте, республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Алматинской области" является территориальным подразделением Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК, осуществляющим руководство и реализацию государственной политики в сферах оказания медицинских услуг (помощи), обращения лекарственных средств и медицинских изделий в пределах компетенции.

В Казахстане за получение взятки предусмотрена уголовная ответственность по ст.366 УК РК.

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008738-dolzhnostnyh-lits-podozrevayut-v-sistematicheskom-poluchenii-vzyatok-v-almatinskoy-oblasti/