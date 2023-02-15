Девушка с покупками. Иллюстративное фото: pexels.com

19-летнюю девушку задержали в Жетысуской области. Ее подозревают в обмане продавцов пяти магазинов при оплате товаров, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратились продавцы пяти магазинов с заявлениями о мошенничестве. Они пояснили, что к ним приходила девушка и брала товары, при этом она якобы расплачивалась через мобильные банковские приложения и даже демонстрировала чеки.

Однако в итоге денежные переводы на счета не поступали.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить подозреваемую, оказавшуюся 19-летней девушкой. По зарегистрированным фактам возбудили уголовное производство, предусмотренное ст.190 УК "Мошенничество". В рамках расследования задержанную проверяют на причастность к другим эпизодам. Причиненный ущерб пока составляет 135 тысяч тенге", - сообщил начальник УКП ДП Жетысуской области Кайрат Журунов.

Отметим, что согласно п.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Полицейские призывают предпринимателей проявлять бдительность и осторожность, чтобы избежать случаев с поддельными чеками.

"Необходимо принимать безналичную оплату за товар не через банковские приложения, а только через терминалы банков. Мошенники прибегают к различным ухищрениям, поэтому следует быть внимательными и принимать оплату законным и безопасным путем. Только тогда можно избежать неприятных последствий", - отмечают стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009548-19-letnyuyu-devushku-zaderzhali-v-zhetysuskoy-oblasti/