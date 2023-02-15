Казахстанки сфотографировались на телефон и узнали о многомиллионных кредитах

Фотография на телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницы Павлодарской области сфотографировались на телефон, после чего на них были оформлены кредиты на миллионы тенге. Подозреваемый задержан. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

В ведомстве рассказали, что летом 2022 года житель Павлодара приехал в село Щербакты, где встретил свою знакомую.

Во время разговора он предложил женщине работу на стройке в областном центре. Та согласилась и приехала в Павлодар, где пробыла около двух недель, но обещанной работы не дождалась и вернулась домой.

"В конце октября под предлогом отдать долг в сумме 3000 тенге мужчина вновь приехал к сельчанке. При встрече он сфотографировал ее, пояснив, что снимок необходим для трудоустройства на работу. Позже женщина узнала, что на ее имя оформлен кредит. Теперь 54-летняя сельчанка должна банку 2 млн тенге", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Как продолжили в ведомстве, в ноябре павлодарец убедил другую жительницу Щербакты взять онлайн-кредит, пообещав его оплатить. Свою просьбу мужчина мотивировал тяжелым финансовым положением. Поверив ему, женщина дала свое удостоверение личности и сфотографировалась на сотовый телефон.

"С помощью фото предприимчивый павлодарец вновь оформил онлайн-кредиты в восьми банках на общую сумму свыше 2 млн тенге", - отметили в ДП региона.

Стражи порядка задержали 30-летнего подозреваемого, он был ранее судим. В настоящее время начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК (Мошенничество). Проверяется причастность мужчины к аналогичным фактам.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Полицейские отмечают, что даже многочисленные предупреждения не уберегают казахстанцев от мошенничества. Люди продолжают попадаться на уловки аферистов, которые идут на все, чтобы обогатиться за счет других.

"Уважаемые граждане, будьте внимательны и остерегайтесь мошенников! В случае, если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите об этом в полицию. Чем раньше вы оформите заявление, тем больше шансов по "горячим следам" задержать подозреваемых", - призывают правоохранители.

Напомним, похожий случай произошел в Карагандинской области. Домой к жителю Шахтинска пришел мужчина и представился сотрудником "Казпочты". Он пояснил, что на его имя пришло заказное письмо, а для получения корреспонденции требуется фото. Горожанин согласился сфотографироваться, а позже узнал, что на его имя получен кредит на сумму 7 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009522-kazahstanki-sfotografirovalis-na-telefon-i-uznali-o-mnogomillionnyh-kreditah/