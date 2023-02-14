Представители фонда "Даму" предупредили о мошенниках, "работающих" под их именем

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

Аферисты брали на казахстанцев кредиты под предлогом оформления льготных займов по линии фонда "Даму". Об этом сообщили представители фонда на своей официальной странице в Facebook.

"13 февраля 2023 года в СМИ была распространена информация о том, что в городе Алматы перед управлением полиции собралась группа обманутых мошенниками граждан.

Мошенники под предлогом оформления льготных займов по линии фонда "Даму" и для формирования "чистой кредитной истории" оформляли на потерпевших товарные кредиты (бытовая техника, сотовые телефоны и прочее). Далее реализовывали приобретенный товар и присваивали вырученные средства", – заявили представители фонда.

Отмечается, что в отношении пятерых подозреваемых уже ведется досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

В фонде подчеркнули, что подозреваемые не являются и не являлись работниками "Даму". Он также не обращались в фонд за получением мер господдержки. При этом потерпевшие, которые преимущественно проживают в Алматинской области, также не являются получателями мер господдержки в рамках программ фонда.

"Фонд "Даму" в очередной раз обращает внимание на то, что меры финансовой поддержки в рамках государственных программ предоставляются без взимания комиссий. Предприниматели имеют равный доступ к мерам государственной поддержки. Фонд "Даму" не работает со сторонними консультантами и посредниками!

Предложения о предоставлении платных услуг по одобрению кредитов на льготных условиях, получению субсидий или гарантий являются мошенничеством", – предупредили специалисты.

Фонд "Даму" попросил казахстанцев проявлять осмотрительность и обращаться за консультацией по вопросам кредитования в call-центр по номеру "1408" или в филиалы Фонда, а о фактах мошенничества сообщать на электронный адрес senim@fund.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009420-predstaviteli-fonda-damu-predupredili-o-moshennikah-rabotayuschih-pod-ih-imenem/