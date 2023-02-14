Акмолинец в погоне за приумножением капитала потерял 7 млн тенге

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

7 млн тенге выманили у акмолинца под предлогом приумножения капитала. Чтобы перечислить необходимые суммы, мужчина оформил два кредита и попросил деньги взаймы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

13 февраля в полицию Астраханского района с заявлением обратился житель одного из населенных пунктов.

55-летний мужчина рассказал, что в период с 13 января по 6 февраля неизвестные обманом выманили у него 7 млн тенге, которые обещали приумножить вдвое или даже втрое.

По данному факту начато досудебное производство по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Выяснились и подробности этой истории. Так, как пояснил потерпевший, 13 января через приложение на своем мобильном телефоне он прошел по вкладке "инвестиции", заполнил анкету, зарегистрировался и отправил заявку.

Через некоторое время ему позвонил консультант финансовой компании и стал рассказывать о проекте "Купи, продай", суть которого заключалась в осуществлении продаж на рынке.

Затем акмолинцу звонили в Telegram и WhatsApp различные консультанты и менеджеры. На протяжении нескольких недель они всячески выманивали деньги на регистрацию, вывод средств, открытие личных кабинетов, предоставление справок и др.

Мужчина оформил первый кредит на 3 млн тенге, потом взял еще один кредит, а также позанимал деньги у друзей и родственников.

Когда переведенная сумма достигла 7 млн тенге, на телефон акмолинца позвонил представитель "Национальной фискальной службы РК" и сообщил, что перевод денег приостановлен, так как данное ведомство об этом не уведомили. Более того, на него самого налагается штраф в размере 660 тыс. тенге, а в случае неуплаты будут арестованы его счета и счета родственников.

За разъяснением сельчанин обратился в районные налоговые органы, где ему ответили, что "Национальной фискальной службы РК" не существует. Тогда уже мужчина написал заявление в полицию.

В настоящее время проводится тщательный анализ показаний потерпевшего, изъяты телефонные переписки, квитанции о переводах. Расследование продолжается.

Добавим, что в соответствии со ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году мошенники стали еще более активные в Казахстане. Всего за один январь общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила 59,9 млрд тенге.

По данным аналитиков, больше всего уголовных правонарушений было зарегистрировано в Алматы - 755 случаев. В тройке лидеров также оказалась Астана (668 случаев) и Атырауская область (204 случая).

Меньше всего правонарушений по статье "Мошенничество" было зарегистрировано в Улытауской области - 40 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009372-akmolinets-v-pogone-za-priumnozheniem-kapitala-poteryal-7-mln-tenge/