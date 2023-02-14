Актюбинец хотел помочь другу и остался без машины

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

24-летний парень обратился к другу и сообщил, что собирается взять кредит для организации перевозок из Актобе в Орск и Оренбург. Молодой человек пояснил, что для одобрения у него должен быть в собственности автомобиль, передает "Диапазон".

Как выяснилось, у приятеля актюбинца был Hyundai Accent. Парень попросил оформить машину на него, а после получения кредита обещал за все рассчитаться.

Друг ему поверил, составил с ним фиктивный договор купли-продажи, отдал машину и документы. Однако молодой человек не стал оформлять кредит, а заложил чужой автомобиль в ломбард, деньги же потратил на свои нужды. Ущерб владельцу составил 4,5 млн тенге.

В итоге актюбинец попал на скамью подсудимых по статье "Мошенничество". В его уголовном деле также фигурировали еще два эпизода. В одном случае он взял у знакомого Ford Focus для ремонта, но продал машину. Хозяин оценил ее в 3,5 млн тенге.

Кроме того, он пообещал другому знакомому поставить партию напитков по выгодной цене, получил от него почти миллион тенге, но не сдержал своих слов.

Дело рассматривалось в уголовном суде в Актобе. Парня приговорили к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что в Казахстане за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность по ст.190 УК РК.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, –

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009288-aktyubinets-hotel-pomoch-drugu-i-ostalsya-bez-mashiny/