Более 50 человек с двойным гражданством задержали пограничники Казахстана

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В январе текущего года Пограничная служба КНБ выявила 54 факта пересечения границы Казахстана лицами с двойным гражданством, сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ.

"В январе 2023 года Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска выявлено 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство", – говорится в сообщении.

При этом основная часть нарушителей - граждане России, Турции и Китая. Их передали в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

В январе мы рассказывали, как в аэропорту Астаны задержали россиянина с двойным гражданством - его выдворили из страны. А в октябре прошлого года такую же меру применили в отношении двух супругов из России.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Республики не признается гражданство другого государства.

Однако нередки случаи, когда казахстанцы приобретают гражданство иностранного государства, не выйдя из гражданства РК, тем самым имеют незаконное двойное гражданство.

Отметим, что если гражданин получил иностранное гражданство не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

В приеме в казахстанское гражданство ходатайствующему будет отказано, если он состоит в гражданстве другого государства. Для того чтобы вступить в гражданство РК, ходатайствующее лицо должно отказаться от иностранного гражданства и сдать свой иностранный паспорт в уполномоченный орган страны прежнего гражданства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009016-bolee-50-chelovek-s-dvoynym-grazhdanstvom-zaderzhali-pogranichniki-kazahstana/