"Последний день обмена купюр": казахстанка лишилась миллионов после визита "чиновников"

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

86-летняя жительница Абая Карагандинской области обратилась с заявлением в полицию после визита мужчины и женщины, которые представились сотрудниками акимата, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам 86-летней пенсионерки, неизвестные мужчина и женщина пришли к ней домой и представились сотрудниками акимата. Они заявили, что якобы идет обмен денежных купюр и сегодня последний день, когда можно это сделать.

Женщина показала им свои накопления, их пообещали обменять в индивидуальном порядке. При этом "сотрудники акимата" сфотографировали документ пенсионерки и ее банковскую карту, после чего ушли.

Через некоторое время горожанка, пересчитывая деньги, обнаружила пропажу 3,6 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемых: 31-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Они дали признательные показания.

По данному факту было начато расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Добавим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Стражи порядка призывают казахстанцев не впускать в дом незнакомых людей. Зачастую они могут представляться сотрудниками государственных органов и коммунальных организаций. При этом у всех таких специалистов должны быть служебные удостоверения, попросите их показать.

Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. Своевременное сообщение поможет правоохранителям раскрыть преступление по "горячим следам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008874-posledniy-den-obmena-kupyur-kazahstanka-lishilas-millionov-posle-vizita-chinovnikov/