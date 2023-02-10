Таразцы отдали за мясо 200 млн тенге и остались ни с чем

Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Сразу несколько жителей Тараза обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве при покупке мяса. Сумма ущерба составила 200 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Горожане рассказали, что неизвестный предлагал приобрести говядину из России по низким ценам. Они, ничего не подозревая, стали отдавать свои деньги. В итоге с 2020 по 2022 годы мужчина завладел 200 млн тенге.

Полицейские Тараза в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Павлодаре задержали 36-летнего подозреваемого. Он полностью признал свою вину. На данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится расследование по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что в соответствии с ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, если оно совершено в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Полицейские напоминают, что объявления о продаже несуществующих товаров и предоставлении услуг - один из частых приемов аферистов. Не следует соглашаться на предоплату, если вы не уверены в добросовестности продавца. В ходе переговоров старайтесь общаться посредством видеозвонка, обычно мошенники избегают этого, чтобы не показывать свое настоящее лицо.

Казахстанцев призывают быть бдительными и не передавать деньги малознакомым людям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008863-taraztsy-otdali-za-myaso-200-mln-tenge-i-ostalis-ni-s-chem/