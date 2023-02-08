"Обещал удвоить денежные средства": 60 казахстанцев доверились фейковому аккаунту в соцсети

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Актюбинской области задержали жителя Туркестанской области, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он создал ложный аккаунт в соцсети и обманывал казахстанцев, обещая им увеличение вложений, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"20-летний житель Туркестанской области создал ложный аккаунт в Іnstagram. Молодой человек обманывал доверчивых граждан, обещая им удвоить денежные средства", – говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в настоящее время установлена причастность задержанного к 60 аналогичным фактам. По факту мошенничества в отношении подозреваемого начато досудебное расследование.

Ранее полицейские задержали жителя Костаная, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он создал фальшивое объявление на одном из сайтов грузоперевозок.

Отметим, что мошенничество – уголовно наказуемое деяние, за него предусмотрена ответственность по статье 190 УК РК.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; исключен; лицом с использованием своего служебного положения; путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; в сфере государственных закупок,

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

в крупном размере; лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; в отношении двух или более лиц; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой; в особо крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008636-obeschal-udvoit-denezhnye-sredstva-60-kazahstantsev-doverilis-feykovomu-akkauntu-v-sotsseti/