Казахстанцы повелись на фейковое объявление о грузоперевозках и потеряли деньги

Рабочий стол. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция задержала жителя Костаная, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он создал фальшивое объявление на одном из сайтов грузоперевозок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полицию обратились четверо пострадавших, которые стали жертвами интернет-мошенничества. Один из них - житель Астаны, намеревавшийся доставить груз из Кокшетау в Актобе. На одном из сайтов по грузоперевозкам он вышел на некоего поставщика данной услуги. За доставку груза астанчанин заплатил аванс в размере 700 тысяч тенге.

Другой жертвой стал житель Шымкента. Он обратился за услугой к этому же "поставщику" и перечислил на счет 400 тысяч тенге в качестве аванса за доставку товара из Украины. Получив деньги, "поставщик" не только не доставил груз, но и перестал выходить на связь.

После обращения в полицию и проведения комплекса оперативно-розыскных действий сотрудники полиции установили 38-летнего жителя Костаная, который, по словам полиции, разместил фейковое объявление о грузоперевозках.

В его отношении начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

А в соответствии с частью 2 данной статьи, наказание следующее:

штраф в размере до 4000 МРП (12,2 млн тенге);

либо исправительные работы в том же размере;

либо привлечение к общественным работам на срок до тысячи часов;

либо ограничение свободы на срок до 4 лет;

либо лишение свободы на тот же срок.

Также конфискуется имущество, лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, в рамках оперативно-профилактического мероприятия на территории Костанайской области, которое проходит с 7 по 9 февраля, полицейские произвели еще ряд задержаний.

Полицейские установили подозреваемого, попросившего телефон у одного из жителей Костаная, якобы ради срочного звонка. Вместо этого он вошел в приложение одного из банков и оплатил свою покупку на сумму 47 тысяч тенге. В ходе ОПМ "Anti-fraud" был установлен 25-летний ранее судимый мужчина, который после задержания сознался в содеянном.

Также полицейские в ходе ОПМ установили мужчину, который воспользовался потерянной картой и оплатил покупку в одном из магазинов на сумму 12 тысяч тенге.

По данным фактам начато досудебное расследование части 2 по статьи 188 УК РК "Кража".

Наказание по части 2 данной статьи следующее:

штраф в размере до 3000 МРП (9,1 млн тенге);

либо исправительные работы в том же размере;

либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы на срок до 5 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также у лица конфискуется имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008566-kazahstantsy-povelis-na-feykovoe-obyavlenie-o-gruzoperevozkah-i-poteryali-dengi/