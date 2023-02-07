Чиновника от образования в Шымкенте задержали по подозрению в коррупции

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Антикор задержал в Шымкенте специалиста управления образования по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщил на руководитель регионального департамента.

"Антикоррупционной службой города Шымкент по фактам неоднократного получения взяток от предпринимателей за непроведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности изобличено очередное должностное лицо управления образования города", – говорится в публикации руководителя регионального департамента.

Даурен Ергарин отметил, что задержанный дал признательные показания.

Данное расследование продолжается, поэтому подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Шымкенте задержали главного специалиста отдела образования города. Женщину подозревают в неоднократном получении взятки в размере 800 тыс. тенге от руководителей дошкольных учреждений за положительное решение по результатам проверок в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008300-chinovnika-ot-obrazovaniya-v-shymkente-zaderzhali-po-podozreniyu-v-korruptsii/