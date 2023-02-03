Задержаны должностные лица акимата Тараза

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Антикоррупционная служба по Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

Следствием установлено, что в 2021 году решением земельной комиссии Тараза произведена безвозмездная замена жителю земельного участка, предназначенного для ведения крестьянского хозяйства, на два других участка для строительства зданий и сооружений общей площадью 3,56 га.

"В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн тенге.

В ходе расследования бывший руководитель отдела земельных отношений Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда заключены под стражу", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.

Кроме того, Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.

6 января 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор был признан недействительным, земельные участки возвращены в государственную собственность.

"В целях дальнейшего поддержания социального благополучия граждан достигнуто соглашение с акиматом региона о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома", - добавили в ведомстве.

Отметим, что за злоупотребление должностными полномочиями предусмотрена ответственность по ст.361 УК РК:

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Исключен.

2-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2-1 или третьей настоящей статьи:

1) совершенные в интересах преступной группы;

2) совершенные при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества;

3) повлекшие тяжкие последствия,

4) совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007977-zaderzhany-dolzhnostnye-litsa-akimata-taraza/