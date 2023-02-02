Двое поваров крупных ресторанов в Алматы получили тюремный срок за сбыт наркотиков

Осужденные. Фото: instagram.com/almaty_police_department

Двоих казахстанцев, работавших поварами в крупных ресторанах Алматы, осудили за сбыт наркотических веществ. Об этом сообщается в официальном Instagram-профиле Департамента полиции города.

Напомним, в мае прошлого года алматинские полицейские задержали поваров нескольких ресторанов, которых подозревали в торговле наркотиками.

"Повар одного из элитных ресторанов - гражданин М. 1973 года рождения - был задержан на рабочем месте после того, как нами был произведен оперативный закуп наркотического средства - гашиша.

При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство "гашиш" в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.

По словам Алмагамбетова, в другом случае сбытом наркотиков промышляла женщина, тоже работавшая поваром. По месту жительства у гражданки Д. 1980 года рождения в Карасайском районе Алматинской области обнаружен пакет с порошкообразным веществом.

Одна из осужденных. Фото: instagram.com/almaty_police_department

Приговорами судов Ауэзовского и Алмалинского районов гражданин М. и гражданка Д. признаны виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 296 и частью 1 статьи 297 УК РК.

Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Согласно части 3 статьи 296 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются:

штрафом в размере до 200 МРП (612 тысяч тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов;

либо арестом на срок до пятидесяти суток.

В соответствии с частью 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007840-dvoe-povarov-krupnyh-restoranov-v-almaty-poluchili-tyuremnyy-srok-za-sbyt-narkotikov/