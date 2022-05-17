Поваров крупных ресторанов заподозрили в торговле наркотиками в Алматы

Задержанный. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали поваров нескольких ресторанов, которых подозревают в торговле наркотиками. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Алматы в Instagram.

Как рассказал заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов, стражи порядка проверяли оперативную информацию о торговле наркотиками несколько недель.

В итоге факт ведения преступной деятельности подтвердился. Вскоре на рабочем месте был задержан повар одного из элитных ресторанов - мужчина 1973 года рождения.

Как указал Аяганов, подозреваемого "взяли" после оперативного закупа гашиша.

По месту жительства повара провели обыск, в результате чего обнаружены еще два спичечных коробка гашиша и круглый сверток с прессованным гашишем.

По второму факту совершения наркопреступления была задержана повар-женщина 1980 года рождения. По месту жительства в Карасайском районе Алматинской области у нее обнаружен пакет с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза.

По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969655-povarov-krupnyh-restoranov-zapodozrili-v-torgovle-narkotikami-v-almaty/