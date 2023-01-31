Продвижение по карьерной лестнице за 18 тысяч долларов предлагали алматинцам

Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинские полицейские задержали предполагаемого афериста, который, представляясь сотрудником правоохранительных органов, мог обманывать жителей города, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, пострадавшими от действий мошенника стали двое алматинцев.

Под подозрение попал 31-летний гражданин А. По версии следствия, он, представляясь сотрудником одного из правоохранительных органов, обещал продвижение по карьерной лестнице. Но "услуга" была платной – необходимо было заплатить ему около 18 тысяч долларов.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемый информацию о своей компетентности распространял в корыстных целях. Убеждал в чистоте своих намерений, предлагал перечислить предоплату. На данный момент в нашем подразделении зарегистрировано два факта обмана", – отметил начальник управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Тем не менее, следователи предполагают, что количество пострадавших может быть больше, а потому призывают граждан, пострадавших от действий данного гражданина, обратиться в УП Наурызбайского района или позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: polisia.kz

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Согласно третьей части этой статьи если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом, как сообщается на официальном сайте МВД, наиболее распространены сегодня мошенничества в банковской системы, оформление онлайн-кредитов и онлайн получение денежных средств.

Представители ведомства напомнили, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников:

не отправляйте фото банковской карточки и удостоверение личности с обеих сторон, незнакомым людям;

не передавайте третьим лицам смс-коды, поступившие на ваш абонентский номер;

не скидывайте личные документы, убедитесь в подлинности организации;

не скидывайте денежные средства на qiwi-кошелки незнакомым людям;

не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара, также при аренде квартир на длительные и короткие сроки по интернет сайтам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007523-prodvizhenie-po-karernoy-lestnitse-za-18-tysyach-dollarov-predlagali-almatintsam/