Полторы тонны прекурсоров обнаружили в нарколаборатории в Алматинской области

Изъятые прекурсоры. Кадр из видео: Polisia.kz

Нарколабораторию с 1,5 тонной прекурсоров выявили сотрудники полиции на территории крестьянского хозяйства в Алматинской области, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка Илийского района в ходе патрулирования остановили автомобиль марки Mitsubishi под управлением 29-летнего мужчины.

В салоне авто они обнаружили 25 канистр с химической жидкостью.

"Прибывшие на место сотрудники УПН ДП Алматинской области совместно с ОКП Илийского района изобличили 29-летнего подозреваемого в изготовлении запрещенных веществ и выявили нарколабораторию, которая находится на территории крестьянского хозяйства, недалеко от села Междуреченск", - пояснил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В лаборатории задержанного нашли 1,5 тонны прекурсоров.

По данному факту назначены экспертизы.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007408-poltory-tonny-prekursorov-obnaruzhili-v-narkolaboratorii-v-almatinskoy-oblasti/