Пожилого мужчину подозревают в карманных кражах в автобусах Алматы

Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Полицейские задержали пожилого уроженца Алматинской области. Его подозревают в совершении карманных краж на территории Алматы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщают в полиции, пожилой задержанный мог воровать мобильные телефоны и кошельки в городских автобусах.

"Уроженец Алматинской области "работал" преимущественно в Алмалинском районе города. Кражи совершались по маршрутам автобусов, следовавших по проспекту Толе би. Финальная его кража была совершена в 201-м автобусе на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова. Из кармана пассажирки мужчина украл iPhone", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Мобильное устройство изъяли после задержания мужчины. Проводится досудебное расследование, подозреваемый арестован.

Кроме того, полицейские доказали причастность задержанного к 6 карманным кражам. Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению других аналогичных преступлений на территории города.

Согласно статье 188 УК РК, кража - тайное хищение чужого имущества. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007404-pozhilogo-muzhchinu-podozrevayut-v-karmannyh-krazhah-v-avtobusah-almaty/