Кокаин и альфа-ПВП в особо крупном размере нашли у жителя Актобе

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой начато досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили жителя Актобе, который, как предполагает следствие, занимался сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических.

Мужчину задержали с поличным, отметили в АФМ.

По местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик альфа-ПВП, а также кокаин и наркотические средства каннабиноидной группы.

Расследование по данному делу продолжается. Как добавили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В АФМ отметили, что всего за 2022 год изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тыс. покупателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007391-kokain-i-alfa-pvp-v-osobo-krupnom-razmere-nashli-u-zhitelya-aktobe/