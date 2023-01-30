Целую лесополосу вырубили в Жетысуской области: подозреваемый задержан (фото)

Лесополоса. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

28-летнего сельчанина подозревают в незаконной вырубке деревьев в Панфиловском районе Жетысуской области, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации полицейских, подозреваемый спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак.

Отмечается, что часть вырубленных деревьев мужчина успел вывезти к себе домой.

Сотрудники полиции изъяли древесину.

По данному факту правоохранители уже начали досудебное расследование. Задержанный мужчина пояснил стражам порядка, что срубил деревья для заготовки дров.

По подсчетам специалистов, нанесенный ущерб составил свыше миллиона тенге.

Напомним, в декабре мы рассказывали, что в Павлодарской области в природном резервате "Eртiс орманы" незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге. Отмечалось, что помимо этого в резервате приживается только 30-40% молодых деревьев при норме 70%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007343-tseluyu-lesopolosu-vyrubili-v-zhetysuskoy-oblasti-podozrevaemyy-zaderzhan-foto/