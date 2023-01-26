Погоня за пьяным водителем без прав попала на видео в СКО
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Полицейские погнались за пьяным водителем, который, как оказалось, ранее был лишен водительских прав, этот момент сняли на видео, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Ночью сотрудники отдела полиции Мамлютского района в райцентре Мамлютка при патрулировании заметили автомобиль Nissan, движение которого показалось подозрительным.
Водитель японского авто не реагировал на требования сотрудников полиции.
После непродолжительной погони автомашину удалось остановить в селе Покровка. В салоне авто находились жители Мамлютки 32 и 46 лет.
Отмечается, что от них исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.
Также выяснилось, что 32-летний водитель ранее был лишен прав сроком на 7 лет.
Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований.
Мужчину ждет пожизненное лишение права на управление ТС. Также ему может грозить тюремный срок.
В настоящий момент автомобиль нарушителя водворен на спецстоянку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006917-pogonya-za-pyanym-voditelem-bez-prav-popala-na-video-v-sko/