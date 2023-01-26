Погоня за пьяным водителем без прав попала на видео в СКО

Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские погнались за пьяным водителем, который, как оказалось, ранее был лишен водительских прав, этот момент сняли на видео, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Ночью сотрудники отдела полиции Мамлютского района в райцентре Мамлютка при патрулировании заметили автомобиль Nissan, движение которого показалось подозрительным.

Водитель японского авто не реагировал на требования сотрудников полиции.

После непродолжительной погони автомашину удалось остановить в селе Покровка. В салоне авто находились жители Мамлютки 32 и 46 лет.

Отмечается, что от них исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение.

Также выяснилось, что 32-летний водитель ранее был лишен прав сроком на 7 лет.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Мужчину ждет пожизненное лишение права на управление ТС. Также ему может грозить тюремный срок.

В настоящий момент автомобиль нарушителя водворен на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006917-pogonya-za-pyanym-voditelem-bez-prav-popala-na-video-v-sko/